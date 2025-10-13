Стало известно, когда начнется освобождение израильских заложников

Освобождение израильских заложников из сектора Газа ожидается в понедельник, 13 октября, начиная с 08.00 утра (мск), сообщила радиостанция «Галей ЦАХАЛ» со ссылкой на источники. Уточняется, что оно пройдет в два этапа.

Семьям похищенных сообщили, что в 08.00 утра ожидается первый этап освобождения похищенных из двух разных точек в секторе. Вскоре после этого ожидается еще один этап из третьей локации, — указала радиостанция.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац говорил, что главной задачей Тель-Авива после возвращения удерживаемых в Газе заложников станет полное уничтожение тоннелей ХАМАС. Он отметил, что операция будет проводиться как силами Армии обороны государства, так и с помощью международного механизма под руководством США.

До этого член политбюро группировки Хусам Бадран заявил, что палестинское движение ХАМАС отказалось принять участие в церемонии подписания соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Он подчеркнул, что в вопросе мирных переговоров ХАМАС будет полагаться на посредников в лице Катара, Египта и Турции. Саммит мира по случаю прекращения огня пройдет в египетском Шарм-эш-Шейхе 13 октября.

Тем временем президент США Дональд Трамп информировал, что ХАМАС грозит полное уничтожение, если движение не согласится передать власть в секторе Газа, это станет неизбежным итогом отказа от мирного соглашения. Глава Белого дома упомянул, что его план предусматривает освобождение заложников, отказ ХАМАС от власти и полное разоружение в обмен на прекращение операций ЦАХАЛ и освобождение палестинских заключенных.