Уроженца Донбасса Харкина передали сотрудникам Красного Креста в Газе

Уроженец Донбасса Максим Харкин оказался среди второй группы израильских заложников, которых передали представителям Международного комитета Красного Креста на юге сектора Газа, сообщает телеканал Al Hadath. Колонна с освобожденными направляется на территорию Израиля.

По данным СМИ, заложников примут представители израильских вооруженных сил. В посольстве Израиля в Москве уточнили, что Харкин уже вышел на связь с родными и близкими.

Ранее стало известно, что первая группа из семи освобожденных заложников ХАМАС доставлена в Израиль с территории сектора Газа. В Минобороны страны уточнили, что они скоро встретятся со своими близкими. В группу вошли Омри Миран, Матан Ангерст, Алон Эвель, Эйтан Мор, Гали Берман, Зив Берман и Гай Гальбоа-Далаль, находившиеся в плену с октября 2023 года. В ведомстве уточнили, что представители армии находятся рядом с семьями освобожденных заложников, которые ждут их в больницах, и регулярно сообщают им о маршруте и состоянии их близких.

До этого стало известно, что в Тель-Авиве люди вышли на улицы в ожидании освобождения первых израильских заложников. ХАМАС также обнародовал имена первых 20 человек, освобожденных 13 октября.