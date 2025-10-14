От освобожденного из плена ХАМАС осталась «одна треть»

Освобожденный из плена в Газе уроженец Донбасса Максим Харкин потерял 30 кг, рассказала его мать Наталья. В беседе с РИА Новости она отметила, что от него осталась одна треть. Она не стала вдаваться в подробности его содержания, отметив только, что они были ужасные.

От него осталась одна треть. Он похудел на 30 килограмм, кожа да кости. Но он молодец, держится. Все хорошо. Он в хороших руках, — сказала Наталья.

До этого в Сети обнародовали первое фото Харкина после его освобождения из плена. Снимок разместил израильский МИД в своем русскоязычном Telegram-канале. В ведомстве сообщили, что после двух лет в заточении Харкин наконец вернется домой.

Ранее Наталья рассказала, что ее сына держали в плену в условиях, которые были лучше, чем у других людей. Наталья отметила, что это произошло благодаря президенту РФ Владимиру Путину. Женщина добавила, что Харкин стал бледным и худым, но остался сильным человеком.

Также она отметила, что сын хочет стать российским гражданином. Он планирует заняться его оформлением, однако с этим, по ее словам, могут возникнуть сложности ввиду того, что нужно будет собирать все документы в Донецке.