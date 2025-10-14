Мать спасенного из Газы донбассовца раскрыла, что он хочет от России

Уроженец Донбасса Максим Харкин, который был освобожден из плена палестинским движением ХАМАС, хочет стать российским гражданином, рассказала его мать Наталья в беседе с РИА Новости. Он планирует заняться его оформлением, однако с этим, по ее словам, могут возникнуть сложности ввиду того, что нужно будет собирать все документы в Донецке.
Мы обязательно сделаем это. Он очень хочет российский паспорт. Он его всегда хотел, — сказала женщина.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль рад тому, что донбассовец Харкин был освобожден в числе других заложников. Мужчина удерживался в секторе Газа с 7 октября 2023 года.
До этого мать Харкина рассказала, что ее сына держали в плену в условиях, которые были лучше, чем у других людей. Она отметила, что это произошло благодаря президенту РФ Владимиру Путину. Женщина добавила, что Харкин стал бледным и худым, но остался сильным человеком.
Прежде стало известно, что в Тель-Авиве люди вышли на улицы в ожидании освобождения первых израильских заложников. ХАМАС также обнародовало имена первых 20 человек, освобожденных 13 октября.