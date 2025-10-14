Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 17:30

Мать спасенного из Газы донбассовца раскрыла, что он хочет от России

Освобожденный ХАМАС уроженец Донбасса Харкин хочет получить гражданство России

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ruм

Уроженец Донбасса Максим Харкин, который был освобожден из плена палестинским движением ХАМАС, хочет стать российским гражданином, рассказала его мать Наталья в беседе с РИА Новости. Он планирует заняться его оформлением, однако с этим, по ее словам, могут возникнуть сложности ввиду того, что нужно будет собирать все документы в Донецке.

Мы обязательно сделаем это. Он очень хочет российский паспорт. Он его всегда хотел, — сказала женщина.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль рад тому, что донбассовец Харкин был освобожден в числе других заложников. Мужчина удерживался в секторе Газа с 7 октября 2023 года.

До этого мать Харкина рассказала, что ее сына держали в плену в условиях, которые были лучше, чем у других людей. Она отметила, что это произошло благодаря президенту РФ Владимиру Путину. Женщина добавила, что Харкин стал бледным и худым, но остался сильным человеком.

Прежде стало известно, что в Тель-Авиве люди вышли на улицы в ожидании освобождения первых израильских заложников. ХАМАС также обнародовало имена первых 20 человек, освобожденных 13 октября.

Россия
ХАМАС
заложники
Донбасс
гражданство РФ
