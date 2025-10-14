Песков отреагировал на освобождение ХАМАС уроженца Донбасса Песков: в Кремле разделяют радость от освобождения Харкина в секторе Газа

Кремль рад тому, что палестинское движение ХАМАС освободило уроженца Донбасса Максима Харкина, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Мужчина удерживался в секторе Газа в заложниках с 7 октября 2023 года, передают «Известия».

Мы разделяем общую радость по случаю того, что Харкин на свободе, — сказал Песков.

Ранее мать Максима Харкина рассказала, что ее сына держали в плену в условиях, которые были лучше, чем у других людей. Она отметила, что это произошло благодаря президенту РФ Владимиру Путину. Женщина добавила, что Харкин стал бледным и худым, но остался сильным человеком.

До этого в Сети обнародовали первое фото Максима Харкина после его освобождения из плена ХАМАС. Снимок разместил израильский МИД в своем русскоязычном Telegram-канале. В ведомстве сообщили, что после двух лет в заточении Харкин наконец вернется домой.

Прежде стало известно, что в Тель-Авиве люди вышли на улицы в ожидании освобождения первых израильских заложников. ХАМАС также обнародовало имена первых 20 человек, освобожденных 13 октября.