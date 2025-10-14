Мать освобожденного заложника Харкина рассказала о его состоянии Мать Харкина заявила, что его держали в секторе Газа в хороших условиях

Мать освобожденного заложника ХАМАС Максима Харкина рассказала ТАСС, что ее сына держали в плену в условиях, которые были лучше, чем у других людей. Она отметила, что это произошло благодаря президенту РФ Владимиру Путину. Женщина добавила, что Харкин стал бледным и худым, но остался сильным человеком.

Максим там находился в более хороших условиях, [чем другие заложники], — рассказала женщина.

Ранее стало известно, что движение ХАМАС освободило всех выживших израильских заложников в рамках соглашения о прекращении огня, достигнутого при посредничестве США. В Тель-Авиве тысячи людей собрались на площади. Они плакали, ликовали и обнимались.

До этого в Сети обнародовали первое фото уроженца Донбасса Максима Харкина после его освобождения из плена ХАМАС. Снимок разместил израильский МИД в своем русскоязычном Telegram-канале. В ведомстве сообщили, что после двух лет в заточении Харкин наконец вернется домой.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац ранее сообщал, что главной задачей Тель-Авива после возвращения удерживаемых в Газе заложников станет полное уничтожение тоннелей ХАМАС. Он уточнил, что операция будет проводиться как силами армии обороны государства, так и с помощью международного механизма под руководством США.