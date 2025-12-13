Пусть свет меноры ведет вас: открытки на Хануку — 14 декабря 2025 года

14 декабря 2025 года в иудейском мире начинается восьмидневное празднование Хануки — периода освящения и обновления. Торжество символизирует победу света над тьмой и преодоление любых жизненных трудностей. Оно не обходится без молитв, зажжения девятирожковой меноры и застолий. Самое время поздравить отмечающих близких, отправив им бесплатные открытки на Хануку из нашей подборки.
Открытки на Хануку — 14 декабря 2025 года
Надеемся, вам понравились наши картинки с поздравлениями на Хануку. Скачивайте бесплатно и порадуйте близких сердечными пожеланиями прямо сейчас!
Открытка на Хануку
Открытка на Хануку бесплатно
Открытка на праздник Ханука
Поздравление с Ханукой в картинке
Картинка с поздравлением на Хануку
