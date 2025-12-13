Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 09:00

Пусть свет меноры ведет вас: открытки на Хануку — 14 декабря 2025 года

Открытки на Хануку — 14 декабря 2025 года Открытки на Хануку — 14 декабря 2025 года Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

14 декабря 2025 года в иудейском мире начинается восьмидневное празднование Хануки — периода освящения и обновления. Торжество символизирует победу света над тьмой и преодоление любых жизненных трудностей. Оно не обходится без молитв, зажжения девятирожковой меноры и застолий. Самое время поздравить отмечающих близких, отправив им бесплатные открытки на Хануку из нашей подборки.

Открытки на Хануку — 14 декабря 2025 года

Надеемся, вам понравились наши картинки с поздравлениями на Хануку. Скачивайте бесплатно и порадуйте близких сердечными пожеланиями прямо сейчас!

Открытка на Хануку Открытка на Хануку Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Открытка на Хануку бесплатно Открытка на Хануку бесплатно Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Бесплатная открытка на Хануку Бесплатная открытка на Хануку Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Открытка на праздник Ханука Открытка на праздник Ханука Фото: Иллюстрация NEWS.ruv

Открытка на Хануку 14 декабря Открытка на Хануку 14 декабря Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Открытка на Хануку 14–22 декабря Открытка на Хануку 14–22 декабря Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Открытка на Хануку 14 декабря 2025 года Открытка на Хануку 14 декабря 2025 года Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Поздравление с Ханукой в картинке Поздравление с Ханукой в картинке Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Картинка с поздравлением на Хануку Картинка с поздравлением на Хануку Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Бесплатная открытка на Хануку онлайн Бесплатная открытка на Хануку онлайн Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Поздравление с Ханукой в 2025 году Поздравление с Ханукой в 2025 году Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Поздравление с Ханукой 14 декабря 2025 года Поздравление с Ханукой 14 декабря 2025 года Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Поздравление с Ханукой в 2025 году Поздравление с Ханукой в 2025 году Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Открытка на Хануку для бесплатного скачивания Открытка на Хануку для бесплатного скачивания Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Открытка с Ханукой 14 декабря 2025 года Открытка с Ханукой 14 декабря 2025 года Фото: Иллюстрация NEWS.ru

открытки
картинки
поздравления
пожелания
бесплатные открытки
евреи
иудеи
религия
майские праздники
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Главное блюдо без мяса: цветная капуста, от которой все будут в восторге
Суд над бывшим мэром Стамбула может растянуться на 12 лет
Американский рэпер прилетел в Москву в тапочках и попал на видео
Одесские «людоловы» избили бывшего пленного ВСУ
Ханука-2025: история, традиции и даты праздника огней
В Госдуме высказались о необходимости создания реестра педофилов
Половина россиян хочет успеть совершить крупные покупки до Нового года
Захарова рассказала, как Зеленский шантажирует западных лидеров
Бойцы ВСУ опубликовали ролик и навели на себя удар
На Украине могли погибнуть около 10 тысяч иностранных наемников ВСУ
Пусть свет меноры ведет вас: открытки на Хануку — 14 декабря 2025 года
Декретный отпуск для мужчин в 2026-м: как оформить, размер выплат
В РАН назвали главную задачу в ситуации с задержанным в Польше археологом
Названа польза укрепления юаня для России
Два человека погибли при атаке беспилотников ВСУ на Саратов
Стало известно о самой холодной ночи с начала зимы в Москве
Пряно-чесночное настроение: рецепт намазки на бутерброды из сала
Идеальная слабосоленая рыба: всего 3 ингредиента и 5 минут усилий
«Оставьте детей в покое»: в Госдуме возмутились новыми предметами в школах
Минпросвещения определило даты новогодних каникул у школьников
Дальше
Самое популярное
Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир
Общество

Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир

Колбасе конец! Ваш новый хит — веганское оливье, которое понравится всем
Семья и жизнь

Колбасе конец! Ваш новый хит — веганское оливье, которое понравится всем

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.