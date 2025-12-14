Пять пассажирских поездов задерживаются на пути в Крым

Пять пассажирских поездов «Таврия», которые следуют в Крым и из него, задерживаются, сообщили в пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс». Так, поезд № 327 Кисловодск — Симферополь отправлением 13 декабря задерживается на два часа, а поезд № 92 Москва — Севастополь отправлением 12 декабря — на полчаса.

Из Крыма задерживаются три поезда: № 196 Симферополь — Москва, № 092 Симферополь — Москва и № 075 Симферополь — Омск. Время задержки составляет от четырех до шести часов. В компании подчеркнули, что остальные поезда «Таврия», которые следовали с опозданиями, либо уже прибыли на станции назначения, либо введены в график.

Ранее сход с рельсов грузовых вагонов в Пензенской области привел к изменениям в графике 12 пассажирских составов. По информации Федеральной пассажирской компании, поезда проследовали в обход места происшествия через станции Сызрань и Пенза.

До этого в Оренбургской области сошли с рельсов три вагона-цистерны с пропан-бутаном. Инцидент произошел вечером 12 декабря на примыкающих к станции Тюльпан путях Южно-Уральской железной дороги во время проведения маневровых работ.