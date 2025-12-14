Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
14 декабря 2025 в 15:19

ВСУ решили «убить» искусство в ЛНР с помощью дронов

Украинские военные атаковали дроном школу искусств в ЛНР

Дрон ВСУ Дрон ВСУ Фото: Социальные сети
Беспилотный аппарат Вооруженных сил Украины атаковал школу искусств в городе Сватово Луганской Народной Республики, повредив фасад и остекление здания, сообщается в Telegram-канале правительства ЛНР. В правительстве республики уточнили, что в результате данного удара пострадавших нет.

Школа искусств в Сватово пострадала от удара дрона ВСУ. Вражеский БПЛА атаковал учреждение культуры полчаса назад. Поврежден фасад школы и остекление, — говорится в сообщении.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» за неделю предотвратила почти 300 атак вражеских беспилотников над территорией республики, большинство из которых зафиксировали над Донецком и Макеевкой. Он также указал, что противник продолжает применять тактику комбинированных ударов по гражданским лицам и инфраструктурным объектам.

Кроме того, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что силами противовоздушной обороны над территорией региона уничтожены беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины. Он не стал раскрывать деталей о количестве, типе сбитых дронов и районах, где это произошло. Министерство обороны России данную информацию не комментировало.

