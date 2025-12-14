Глава ДНР отчитался о работе «Купола Донбасса» против БПЛА

Система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» за неделю предотвратила почти 300 атак вражеских беспилотных летательных аппаратов над территорией Донецкой Народной Республики, большинство из которых было зафиксировано над Донецком и Макеевкой, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. Он также указал, что противник продолжает использовать тактику комбинированных ударов по гражданскому населению и объектам инфраструктуры республики.

Системой РЭБ «Купол Донбасса» за неделю предотвращены 295 террористических атак со стороны противника. Над Донецком и Макеевкой ликвидированы 216 беспилотников, над Горловкой — 79, — написал глава региона.

Ранее в пресс-службе Министерства обороны России заявили, что силы противовоздушной обороны за четыре часа уничтожили над территорией страны 10 беспилотников ВСУ. По сведениям ведомства, 14 декабря в период с 08:00 до 12:00 по московскому времени воздушным атакам подверглись шесть российских регионов.

Кроме того, военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что Вооруженные силы Украины могли запустить беспилотные аппараты на Саратов с территории Харьковской области. По его словам, для осуществления такой атаки украинские военные могли задействовать модернизированные дроны типа «Лютый».