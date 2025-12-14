Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Глава ДНР отчитался о работе «Купола Донбасса» против БПЛА

Комплекс радиоэлектронной борьбы РЭБ Комплекс радиоэлектронной борьбы РЭБ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» за неделю предотвратила почти 300 атак вражеских беспилотных летательных аппаратов над территорией Донецкой Народной Республики, большинство из которых было зафиксировано над Донецком и Макеевкой, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. Он также указал, что противник продолжает использовать тактику комбинированных ударов по гражданскому населению и объектам инфраструктуры республики.

Системой РЭБ «Купол Донбасса» за неделю предотвращены 295 террористических атак со стороны противника. Над Донецком и Макеевкой ликвидированы 216 беспилотников, над Горловкой — 79, — написал глава региона.

Ранее в пресс-службе Министерства обороны России заявили, что силы противовоздушной обороны за четыре часа уничтожили над территорией страны 10 беспилотников ВСУ. По сведениям ведомства, 14 декабря в период с 08:00 до 12:00 по московскому времени воздушным атакам подверглись шесть российских регионов.

Кроме того, военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что Вооруженные силы Украины могли запустить беспилотные аппараты на Саратов с территории Харьковской области. По его словам, для осуществления такой атаки украинские военные могли задействовать модернизированные дроны типа «Лютый».

