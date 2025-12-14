Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
14 декабря 2025 в 15:18

Россиянин ударил дочь по голове за просьбу купить конфету и попал на видео

Житель Подмосковья ударил дочь по голове за просьбу купить конфету в магазине

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Житель подмосковных Химок дважды ударил дочь по голове после просьбы купить конфету в продуктовом магазине, сообщил Telegram-канал Readovka, опубликовав соответствующие кадры. Персонал заступился за ребенка, что еще сильнее разозлило недовольного посетителя.

На видео видно, как девочка, получив удары по голове, падает на пол, а затем убегает от агрессивного отца. В ответ на замечания он пригрозил персоналу, что добьется их увольнения. Сотрудники магазина оказались бессильны в этой ситуации, поскольку внутренние правила сети запрещают любые конфронтации с покупателями.

Ранее в Сургуте воспитательницу детского сада отстранили от работы после того, как она схватила за горло трехлетнего ребенка. Матери девочки удалось заснять на камеру «методы воспитания».

До этого житель поселка Новоомский в Омске жестоко избил трехлетнюю дочь возлюбленной, пока та была на работе. Злоумышленника арестовали. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Пострадавшей девочке потребовалась помощь медиков. Органы опеки также изъяли других детей, воспитывающихся в семье.

дети
Подмосковье
Химки
происшествия

