Душительницу малышей отстранили от работы в детском саду

В Сургуте воспитательницу детского сада отстранили от работы после того, как она схватила за горло трехлетнего ребенка, пишет Telegram-канал «Подъем». Матери девочки удалось заснять на камеру «методы воспитания».

По словам женщины, накануне утром она отвела детей в разные группы и уже собиралась уходить, когда услышала плач из кабинета, где находилась младшая девочка. Мать утверждает, что ребенок был в туалете, а воспитательница прижимала ее к стене и сдавливала шею так, что та не могла даже плакать.

После она попросила малышку перестать орать и разбрасывать игрушки. Мать ребенка обратилась в полицию. В департаменте образования подтвердили информацию об отстранении сотрудницы от работы.

