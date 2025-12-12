Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
12 декабря 2025 в 20:59

Душительницу малышей отстранили от работы в детском саду

Воспитательницу из Сургута отстранили от работы после придушения ребенка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Сургуте воспитательницу детского сада отстранили от работы после того, как она схватила за горло трехлетнего ребенка, пишет Telegram-канал «Подъем». Матери девочки удалось заснять на камеру «методы воспитания».

По словам женщины, накануне утром она отвела детей в разные группы и уже собиралась уходить, когда услышала плач из кабинета, где находилась младшая девочка. Мать утверждает, что ребенок был в туалете, а воспитательница прижимала ее к стене и сдавливала шею так, что та не могла даже плакать.

После она попросила малышку перестать орать и разбрасывать игрушки. Мать ребенка обратилась в полицию. В департаменте образования подтвердили информацию об отстранении сотрудницы от работы.

Ранее житель поселка Новоомский в Омске жестоко избил трехлетнюю дочь возлюбленной, пока та была на работе. Злоумышленника арестовали. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Пострадавшей девочке потребовалась помощь медиков. Органы опеки также изъяли других детей, воспитывающихся в семье.

Сургут
дети
детский сад
избиения
