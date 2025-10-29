Рецепт точь-в-точь как в садике: самая пушистая творожная запеканка — а готовится проще некуда. Кто не мечтал вернуть тот самый вкус творожной запеканки из детского сада? Этот рецепт воплощает тёплые воспоминания в реальность: воздушная, нежная, с золотистой корочкой и тающей текстурой. Такая запеканка станет идеальным завтраком или полезным десертом для всей семьи. Готовится несложно, а результат неизменно радует — даже те, кто обычно не любит творог, просят добавки!

Для приготовления возьмите 500 г творога (лучше 5–9% жирности), три яйца, три столовые ложки сахара и чайную ложку ванильного сахара для аромата. Две столовые ложки манки смешайте с пятью столовыми ложками сметаны и оставьте на полчаса — это секрет особой нежности. Когда крупа набухнет, соедините её с протёртым через сито творогом (или взбитым блендером), добавьте яйца, сахар, щепотку соли и чайную ложку разрыхлителя.

Тщательно перемешайте до однородности. Форму смажьте маслом и слегка присыпьте манкой, выложите тесто, разровняйте и отправьте в разогретую до 180 °C духовку на 40 минут. Когда появится золотистая корочка, достаньте запеканку, дайте ей немного остыть и нарежьте на порции. Подавайте со сметаной, мёдом, ягодным соусом или свежими фруктами — и наслаждайтесь вкусом детства!

