Творог, яйцо и ванильный сахар. Вместо запеканки жарю золотистые коржики и поливаю медом, на вкус — небо и земля

Эти творожные коржики — настоящее спасение, когда хочется быстрого, невероятно нежного и по-домашнему душевного угощения. Они жарятся на сковороде всего за несколько минут, но по вкусу и текстуре напоминают самые нежные сырники или воздушную запеканку. Хрустящая золотистая корочка снаружи и мягкая, тающая серединка внутри создают идеальный дуэт, а аромат ванили делает их праздничными даже в обычный день.

Для приготовления вам понадобится: 250 г творога, 1 яйцо, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка ванильного сахара, 4–5 столовых ложек муки, щепотка соли, растительное масло для жарки, жидкий мед для подачи. Творог разомните вилкой в миске. Добавьте яйцо, сахар, ванильный сахар и соль, тщательно перемешайте до однородности. Постепенно всыпайте муку, замешивая мягкое, немного липнущее тесто. Сформируйте из теста небольшие шарики, а затем приплюсните их в аккуратные круглые коржики толщиной около 1 см. Разогрейте на сковороде растительное масло. Обжаривайте коржики на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до появления аппетитного румяного цвета. Готовые коржики выложите на тарелку и сразу же обильно полейте жидким медом. Подавайте теплыми, наслаждаясь контрастом хрустящей корочки и нежной творожной сердцевины.

