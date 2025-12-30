Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 10:35

Творог, яйцо и ванильный сахар. Вместо запеканки жарю золотистые коржики и поливаю медом, на вкус — небо и земля

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Эти творожные коржики — настоящее спасение, когда хочется быстрого, невероятно нежного и по-домашнему душевного угощения. Они жарятся на сковороде всего за несколько минут, но по вкусу и текстуре напоминают самые нежные сырники или воздушную запеканку. Хрустящая золотистая корочка снаружи и мягкая, тающая серединка внутри создают идеальный дуэт, а аромат ванили делает их праздничными даже в обычный день.

Для приготовления вам понадобится: 250 г творога, 1 яйцо, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка ванильного сахара, 4–5 столовых ложек муки, щепотка соли, растительное масло для жарки, жидкий мед для подачи. Творог разомните вилкой в миске. Добавьте яйцо, сахар, ванильный сахар и соль, тщательно перемешайте до однородности. Постепенно всыпайте муку, замешивая мягкое, немного липнущее тесто. Сформируйте из теста небольшие шарики, а затем приплюсните их в аккуратные круглые коржики толщиной около 1 см. Разогрейте на сковороде растительное масло. Обжаривайте коржики на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до появления аппетитного румяного цвета. Готовые коржики выложите на тарелку и сразу же обильно полейте жидким медом. Подавайте теплыми, наслаждаясь контрастом хрустящей корочки и нежной творожной сердцевины.

Ранее сообщалось, как приготовить праздничные антрекоты с картофелем дофинуаз.

Проверено редакцией
Читайте также
Закуска-пятиминутка с сырными крекерами: под вино и шампанское — эффектно, быстро и очень вкусно
Общество
Закуска-пятиминутка с сырными крекерами: под вино и шампанское — эффектно, быстро и очень вкусно
Как сохранить елку свежей до самого Рождества: честный эксперимент с семью способами
Общество
Как сохранить елку свежей до самого Рождества: честный эксперимент с семью способами
Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество
Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Творожные колбаски вместо сырников — забытый рецепт из СССР, как готовила мама
Общество
Творожные колбаски вместо сырников — забытый рецепт из СССР, как готовила мама
Творог, миндаль и ванильный крем — пеку новогодний пирог «Золушка». Изящная нежность к полуночи
Общество
Творог, миндаль и ванильный крем — пеку новогодний пирог «Золушка». Изящная нежность к полуночи
творог
рецепты
кулинария
лепешки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Терапевт назвала заболевания, которые часто обостряются на Новый год
ВС России освободили еще один населенный пункт в Запорожской области
В США сделали заявление насчет ответа России на атаку по резиденции Путина
В Красноярском крае началось расследование дела о хищении с предприятий
В Москве задержали «зайца», который плеснул горячий шоколад в лицо девушке
Тарасова назвала самый надоевший в 2025 году вопрос
Папа римский получил новогоднее поздравление от Путина
Путин направил послание Алиеву и Пашиняну
Азаров посоветовал США начать избавляться от Зеленского
В НСПК рассказали, когда выведут из оборота карты Visa и Mastercard
Путин поздравил с наступающим Новым годом зарубежных лидеров
Веганский салат с сейтаном: простой рецепт, который хочется повторить
Москвичам рассказали, какая погода будет в столице на Рождество
Путин поздравил Ким Чен Ына с Новым годом
Путин поздравил с Новым годом бывших президентов и глав правительств
Картаполов заявил, что ВС РФ не будут бить по «золотым унитазам» Зеленского
Путин поздравил Трампа с наступающим Новым годом
Стало известно состояние пострадавшего при подрыве в Красногорске школьника
Диетолог перечислила самые опасные продукты для сосудов
Не только «Ирония судьбы»: что посмотреть в новогодние каникулы — 2026
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря
Россия

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.