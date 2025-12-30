Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 12:53

Режиссер Волошин ответил, надо ли осовременивать классику

Игорь Волошин Игорь Волошин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Нет смысла актуализировать произведения, которые стали «вечными», заявил «Вечерней Москве» режиссер Игорь Волошин. Он отметил, что ремейки всегда должны быть исполнены на должном уровне.

Когда мы беремся за такие мощные вещи, как «Пиноккио», «Золотой ключик, или приключения Буратино», мы встречаемся с создателями произведения. Нужно соответствовать уровню автора первоисточника, — заявил Волошин.

Режиссер подчеркнул, что зрителю необходима правда. По его словам, важно быть честным при создании той или иной картины.

Ранее актер Иван Охлобыстин рассказал, что у почтальона Печкина в новой экранизации «Простоквашино» — «трогательная душа ребенка». Он отметил, что персонаж получился «болезненно добропорядочным».

кино
ремейки
классика
сказки
