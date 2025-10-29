Круче синнабонов и сырников: творожные булочки со сливочным кремом — рецепт проще некуда, удачное тесто поднимается в пышные кругляшки

Круче синнабонов и сырников! Готовим творожные булочки со сливочным кремом — рецепт проще некуда, а удачное тесто поднимается в пышные кругляшки. Хотите удивить домашних десертом, который затмит привычную выпечку? Приготовьте нежные творожные булочки с ароматной начинкой и воздушным сливочным кремом! Они получаются удивительно мягкими, с пикантной ноткой корицы и хрустящими орешками — идеальное дополнение к чаю.

Готовится всё быстро: смешайте 2 яйца, 180 г творога, 20 г сметаны, 160 г муки и 1/2 ч. л. разрыхлителя для теста. Для начинки измельчите 30 г грецких орехов, добавьте 20 г коричневого сахара и щепотку корицы. Замесите тесто и раскатайте его в круг. Распределите по раскатанному тесту размягчённое масло и начинку, сверните рулетом, нарежьте на булочки и выпекайте 20 минут при 180 °C. После остывания взбейте крем 200 мл сливок (33%) и 2 ст. л. сахарной пудры и нанесите на булочки. Готово — наслаждайтесь!

