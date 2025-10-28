Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 09:00

Сырники теперь не готовлю, нашла рецепт проще и вкуснее: обалденная творожная косичка — мой хит на завтрак и перекус

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сколько раз мы все корпели над сырниками, которые то подгорали, то расползались? А я нашла просто обалденный рецепт, который перевернул мое представление о творожной выпечке! Теперь вместо обычных сырников я готовлю эту нежнющую косичку — и вся семья в восторге! Представьте себе: мягкая, ароматная творожная плетенка с хрустящей корочкой, сочными изюминками и орешками — просто пальчики оближешь! А готовится проще простого — справится даже начинающая хозяюшка.

Берем пачку мягкого творожка (150 граммов), добавляем одно яичко, ложечку растительного маслица (40 миллилитров), щепотку ванилина для аромата и сахарок (50 граммов) — и все это перемешиваем до однородности. Затем всыпаем стаканчик муки (200 граммов), добавляем чайную ложечку разрыхлителя и замешиваем нежное тесто. В него добавляем промытый изюм (100 граммов) и измельченные грецкие орешки (50 граммов) — получается такая вкусняшка!

Делим тесто на три части, раскатываем в колбаски и плетем косичку — совсем как обычную косу! Смазываем растопленным сливочным маслицем (30 граммов) и отправляем в духовку. Через 25–30 минут у вас на столе будет эта красота с золотистой корочкой и умопомрачительным ароматом! Такая косичка станет настоящим украшением вашего чаепития.

Ранее мы делились рецептом бутербродов со шпротами, которые улетают наравне с икрой. Секрет в идеальном сочетании этих ингредиентов.

