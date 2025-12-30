Новый год — 2026
Готовим кофе с халвой и сливками — не просто напиток, а полноценный десерт: согреет зимой и порадует вкусом

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Это не просто кофе, а полноценный теплый десерт, который не требует выпечки. Горячие сливки начинают медленно растворять крошки халвы, создавая бархатистый, сладкий, орехово-кунжутный крем, в который затем вливается крепкий эспрессо. Напиток, от которого веет восточной сказкой.

100 г сливок жирностью 20–33% подогреваю в сотейнике, не доводя до кипения. Затем слегка взбиваю венчиком до появления легкой воздушной пены. 50 г халвы (лучше рассыпчатой) измельчаю ножом в мелкую крошку. Крошку халвы выкладываю на дно высокой чашки или ирландского бокала. Заливаю халву подготовленными горячими сливками и даю постоять 30 секунд, чтобы халва начала таять. Затем аккуратно вливаю в чашку 100 мл свежесваренного крепкого эспрессо. При подаче посыпаю напиток молотой корицей или дополнительной крошкой халвы. Пью сразу, наслаждаясь сочетанием слоев.

Ранее также сообщалось о рецепте освежающего чая для любителей цитрусов. Он быстро готовится, а аромат покорит даже чайных гурманов.

