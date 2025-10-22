Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 15:36

Бутерброды со шпротами делаю только так — улетают наравне с икрой: секрет в идеальном сочетании этих ингредиентов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Бутерброды со шпротами делаю только так — улетают наравне с икрой: секрет в идеальном сочетании этих ингредиентов. Казалось бы, что нового можно придумать с обычной банкой шпрот? Но стоит добавить пару простых ингредиентов — и перед вами закуска, которая исчезает со стола быстрее, чем бутерброды с красной икрой. Эти бутерброды готовятся всего за пять минут, а по вкусу — просто восторг! Никаких сложностей, только проверенные продукты и яркий результат.

Возьмите банку шпрот, два отварных яйца и 100 г плавленого сыра — лучше мягкого, чтобы масса получилась нежной. Добавьте пару маринованных огурчиков и немного отварной моркови — они придадут легкую кислинку и свежесть. Разомните шпроты с сыром вилкой, натрите яйца, добавьте овощи и зубчик чеснока. Заправьте всё ложкой майонеза, чтобы намазка стала кремовой и ароматной.

Эта смесь идеально ложится на поджаренные тосты или хрустящие хлебцы. Украсьте сверху кружочками помидора и зеленью — и получите эффектную, сытную и недорогую закуску, которая всегда вызывает восторг у гостей. Простые продукты, а результат — как на праздничном столе!

Ранее мы готовили бутерброды с пастой из крабовых палочек и сыра. Вкуснейшая простая закуска.

Читайте также
Ужин за 30 минут: картофельные корзинки с фаршем накормят всю семью без лишних хлопот
Общество
Ужин за 30 минут: картофельные корзинки с фаршем накормят всю семью без лишних хлопот
Эту грудинку по-немецки у нас никто не готовит, а зря: сочная, нежная — а секрет в одном ингредиенте
Общество
Эту грудинку по-немецки у нас никто не готовит, а зря: сочная, нежная — а секрет в одном ингредиенте
Такое могли придумать только в Белоруссии: бутерброды с картофельным припеком — находка для завтрака
Общество
Такое могли придумать только в Белоруссии: бутерброды с картофельным припеком — находка для завтрака
Салат «Копеечный» со шпротами и плавленым сырком: просто, дешево, а вкус — настоящий отвал башки
Общество
Салат «Копеечный» со шпротами и плавленым сырком: просто, дешево, а вкус — настоящий отвал башки
Шпротный салат с горошком: такой простой и такой вкусный — нужно всего 4 ингредиента. Даже разбалованным гостям понравилось
Общество
Шпротный салат с горошком: такой простой и такой вкусный — нужно всего 4 ингредиента. Даже разбалованным гостям понравилось
бутерброды
шпроты
простой рецепт
закуски
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Уличный музыкант пошел под суд за поддержку коллеги из Петербурга
Три российских региона ждет аномальное потепление
Психиатр дал совет, как развить способность к восприятию информации
Российский военные скрыл траву спины ради отправки на СВО
Молодой футболист погиб после столкновения с коровой
Картофельное пюре теперь готовлю только так! Самый правильный рецепт
Российский бизнесмен добился отмены санкций
Салат со свеклой, который не стыдно подать гостям: секрет внутри
Никогда не запекала свеклу правильно, пока не попробовала этот метод
В ФББР ответили на слухи о смертельной опасности бодибилдинга для женщин
Глава МИД Польши сделал грозное заявление о нефтепроводе «Дружба»
«Кинжалы» накрыли ВПК, «Скала» ушла в плен: новости СВО к вечеру 22 октября
Работников жилагентства в Петербурге заподозрили в хищении 1,5 млрд рублей
Вучич назвал стрельбу у парламента Белграда терактом
Известный музыкант призвал устроить военный переворот на Украине
Осужденный экс-замглавы Минобороны захотел на СВО
В Минспорте рассказали, как будут бороться за допуск лыжников из РФ
В России могут дополнительно поддержать детей, оставшихся без родителей
Возвращение в кино, развод, рождение сына: куда пропала Анастасия Сиваева
В Госдуме рассказали о новых мерах поддержки малого и среднего бизнеса
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.