Бутерброды со шпротами делаю только так — улетают наравне с икрой: секрет в идеальном сочетании этих ингредиентов. Казалось бы, что нового можно придумать с обычной банкой шпрот? Но стоит добавить пару простых ингредиентов — и перед вами закуска, которая исчезает со стола быстрее, чем бутерброды с красной икрой. Эти бутерброды готовятся всего за пять минут, а по вкусу — просто восторг! Никаких сложностей, только проверенные продукты и яркий результат.

Возьмите банку шпрот, два отварных яйца и 100 г плавленого сыра — лучше мягкого, чтобы масса получилась нежной. Добавьте пару маринованных огурчиков и немного отварной моркови — они придадут легкую кислинку и свежесть. Разомните шпроты с сыром вилкой, натрите яйца, добавьте овощи и зубчик чеснока. Заправьте всё ложкой майонеза, чтобы намазка стала кремовой и ароматной.

Эта смесь идеально ложится на поджаренные тосты или хрустящие хлебцы. Украсьте сверху кружочками помидора и зеленью — и получите эффектную, сытную и недорогую закуску, которая всегда вызывает восторг у гостей. Простые продукты, а результат — как на праздничном столе!

