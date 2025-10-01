Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 08:00

Бутерброды с пастой из крабовых палочек и сыра: вкуснейшая простая закуска

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Бутерброды с пастой из крабовых палочек и сыра: вкуснейшая простая закуска! Нежная крабовая паста с сыром и яйцами сочетает в себе простоту приготовления и изысканный вкус. Идеальный вариант для фуршета или легкого перекуса, который готовится буквально за несколько минут.

Ингредиенты

  • Палочки крабовые — 200 г
  • Яйца вареные — 2 шт.
  • Сыр твердый — 60 г
  • Кукуруза консервированная — 3 ст. л.
  • Кусочки багета — 10–12 шт.
  • Майонез — 3–4 ст. л.
  • Зелень — для украшения

Приготовление

  1. Крабовые палочки, вареные яйца и сыр измельчите в блендере до состояния пасты, добавьте майонез и тщательно перемешайте. Багет слегка подрумяньте в духовке или тостере до хрустящей корочки.
  2. Полученную крабовую массу аккуратно выложите на хлеб, сверху украсьте зернами кукурузы и веточками свежей зелени. Подавайте сразу же, пока багет сохраняет свою хрусткость. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили горячие бутерброды с крабовыми палочками и копченой икрой! Это хит застолья!

крабовые палочки
паста
паштеты
намазки
хлеб
бутерброды
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жителей Берлина возмутили агитплакаты ВСУ с пленными немцами
Артист Козловский стал причиной стихийного бунта в ВСУ
Орбан выступил с неожиданным заявлением о слабости России
В Ростовской области снова заработала поврежденная из-за атаки ВСУ школа
«Глобальный провал Запада»: Захарова высказалась о выборах в Молдавии
Киберзащитник предупредил о подводных камнях уловки мошенников с РКН
В Новосибирске задержали пособника украинских телефонных аферистов
В Москве собираются призвать десятки тысяч человек
Отдых в России в октябре: куда поехать за впечатлениями
В крупном европейском городе прогремели взрывы
Эксперт объяснил, почему ВСУ усилили контратаки у Константиновки
В Омске автобус протащил ребенка по асфальту
Девять человек погибли в Одессе из-за непогоды
Владелец сети бизнес-отелей «Мартон» ответил на обвинения в мошенничестве
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 1 октября
Гастроэнтеролог раскрыла, можно ли запивать творог чаем
Губернатор раскрыл, связан ли пожар на территории НПЗ в Ярославле с ВСУ
В МВД рассказали, как защитить пожилых родственников от мошенников
Суд вынес решение по делу о рекордной взятке в биткоинах
Компенсация за советский вклад в 2026 году: кому положена, сколько заплатят
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.