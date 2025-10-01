Бутерброды с пастой из крабовых палочек и сыра: вкуснейшая простая закуска! Нежная крабовая паста с сыром и яйцами сочетает в себе простоту приготовления и изысканный вкус. Идеальный вариант для фуршета или легкого перекуса, который готовится буквально за несколько минут.
Ингредиенты
- Палочки крабовые — 200 г
- Яйца вареные — 2 шт.
- Сыр твердый — 60 г
- Кукуруза консервированная — 3 ст. л.
- Кусочки багета — 10–12 шт.
- Майонез — 3–4 ст. л.
- Зелень — для украшения
Приготовление
- Крабовые палочки, вареные яйца и сыр измельчите в блендере до состояния пасты, добавьте майонез и тщательно перемешайте. Багет слегка подрумяньте в духовке или тостере до хрустящей корочки.
- Полученную крабовую массу аккуратно выложите на хлеб, сверху украсьте зернами кукурузы и веточками свежей зелени. Подавайте сразу же, пока багет сохраняет свою хрусткость. Приятного аппетита!
Ранее мы готовили горячие бутерброды с крабовыми палочками и копченой икрой! Это хит застолья!