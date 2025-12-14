Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 14 декабря, фото, видео

Панда Катюша удобно ложится перед сном. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 14 декабря?

Как засыпает Катюша

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале ролик, на котором запечатлена Катюша перед сном. В кадре маленькая панда удобно легла, чтобы начать засыпать.

«Катюша засыпает. Спи крепко, маленькая любительница снега. Пусть каждая снежинка за окном оберегает твой сон, а утром тебя ждет новый, удивительный день!» — подписала видео Акулова.

Пользователи Сети в комментариях пожелали Катюше сладких снов и предположили, что ей может сниться.

«Спи крепко, Катюня! Сладких снов! Наверняка тебе снятся вкусняшки», «Катерина во сне видит либо вкусности, либо снег. А может, вкусности из снега?», «Сладких снов, Катенька! Какая же ты хорошенькая», — написали они.

Как у Диндин проходит утро воскресенья

Светлана Акулова также показала видео, на котором мама Катюши Диндин утром в воскресенье скатывается по горке в уличном вольере.

«Пусть ваше воскресенье будет таким же очаровательным и беззаботным, как я! Ваша любимая Диндин», — озвучила директор столичного зоопарка мысли Диндин.

Фолловеры отметили, что Диндин сохранила в себе детскую беззаботность.

«Диня сохранила в себе детскую беззаботность и непосредственность! Катя вся в нее», «Как же Катюша похожа на Диндин! И внешне, и поведением!», «Отличного выходного, Диня!» — написали россияне.

