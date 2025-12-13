Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 13 декабря, фото, видео

Панда Катюша обрадовалась выпавшему снегу. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 13 декабря?

Чему радуется Катюша

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале ролик, на котором Катюша играет со снегом в уличном вольере.

«Долгожданный снег! Катюша радуется, нашла в вольере кусочек бревнышка и с ним играет. Никакие мячи не нужны», — подписала она видео.

Пользователи Сети обратили внимание на то, как счастлива Катюша из-за выпавшего снега.

«Какой счастливый ребенок! Как же она радуется выпавшему снегу!»;

«Как настоящий ребетенок радуется снегу! Как же приятно смотреть! Хотя мы, взрослые, рады не меньше»;

«Чудо-ребенок! Сама себя развлекает», — прокомментировали они.

Как обедает Жуи

Панда Жуи Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Светлана Акулова также показала видео, на котором папа Катюши, большая панда Жуи, обедает листьями бамбука.

«Жуи и его плотный обед. Вот кто точно знает толк в неспешных трапезах», — подписала она ролик.

Фолловеры в комментариях пожелали Жуи приятного аппетита.

«Приятного аппетита, Жуишка! Неужели все это съешь?»;

«Приятного аппетита! Правильно — обедать надо спокойно, с чувством, с толком, с расстановкой»;

«Заправляется перед очередным полетом», — написали россияне.

Как Диндин радуется снегу

Также Светлана Акулова опубликовала ролик, на котором мама Катюши Диндин радуется снегу, играя в уличном вольере.

«Диндин не меньше Катюши рада сегодняшней погоде. С горки съехала, игрушками поиграла», — рассказала директор столичного зоопарка.

Россияне в комментариях отметили, что Катюша очень похожа на маму не только внешне, но и поведением.

«Катя вся в Диню»;

«Пока не прочитала текст — подумала, что это не Диня, а Катюша. Как же дочка похожа на маму! Причем не только внешне, но и поведением»;

«Диндин отдыхает от декрета», — написали они.

