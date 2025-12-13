Почему не работает WhatsApp 13 декабря: где сбои в России, когда заблокируют

Сегодня, 13 декабря, россияне столкнулись с массовым сбоем в работе WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Что об этом известно, в чем причины, можно ли улучшить работу мессенджера?
Где в России не работает WhatsApp 13 декабря
Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в субботу, 13 декабря, пользователи WhatsApp столкнулись с некорректной работой приложения как на мобильных, так и на стационарных устройствах. Жалобы поступают на длительную отправку сообщений, отсутствие оповещений, а также сбои при загрузке фото, видео и совершении звонков.
Порядка 22% сообщений о сбоях в работе WhatsApp 13 декабря приходятся на Москву, 21% — на Краснодарский край, 10% — на Ростовскую область, 6% — на Санкт-Петербург и Ставрополье, 4% — на Карачаево-Черкесию, 3% — на Мурманскую и Омскую области, 2% — на Кузбасс, Башкирию, Крым, Пермский, Красноярский и Алтайский края, Магаданскую, Свердловскую, Самарскую, Астраханскую и Воронежскую области, 1% — на Нижегородскую область.
Почему не работает WhatsApp 13 декабря
Роскомнадзор с начала декабря начал последовательно вводить ограничения на работу WhatsApp из-за нарушений российского законодательства. Меры вводят поэтапно, чтобы люди успели перейти на другие приложения. Ведомство советует выбирать российские мессенджеры.
«Рекомендуем переходить на национальные сервисы. В случае если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован», — предупредили в РКН.
Также триггером для ускорения крайних мер в отношении WhatsApp стал факт утечки дипломатических переговоров, заявил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.
Депутат Госдумы Сергей Боярский сообщил, что у WhatsApp было достаточно времени, чтобы наладить взаимодействие с российскими регуляторами, однако администрация не предприняла даже попыток к этому.
«Исходя из этого, я не вижу более веских причин и дальнейшего смысла продолжать потакать американской экстремистской Meta и ее мессенджеру со всеми угрозами, утечками и демонстративным нежеланием выполнять требования законов Российской Федерации», — заявил парламентарий.
Когда WhatsApp полностью заблокируют в России
Полной блокировки WhatsApp можно ожидать через два месяца, предположил в беседе с NEWS.ru зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.
«Я думаю, что до Нового года полной блокировки WhatsApp не будет. Десятки миллионов наших граждан привыкли к этому мессенджеру. Считаю, что применение таких мер займет примерно два или три месяца. Я надеюсь, что все-таки до Нового года мы еще сможем через WhatsApp что-то пересылать», — отметил он.
Можно ли улучшить работу WhatsApp
В Сети появились сообщения, что смена языка интерфейса в смартфоне может «разблокировать» WhatsApp, однако директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров заверил, что это фейк.
«Это фейк, не имеющий технического обоснования. Блокировка работает на уровне сетевой инфраструктуры, и локальные настройки приложения на нее не влияют», — объяснил он.
Читайте также:
Магнитные бури сегодня, 13 декабря: что завтра, проблемы с сосудами, апатия
Слабые снегопады и тепло до +5? Погода в Москве в январе: чего ждать
Скандал в театре, поддержка СВО, «Чебурашка-3»: как живет Сергей Гармаш