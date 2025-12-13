Российские войска группировки «Центр» продолжают боевые действия в городе Димитрове, уничтожая солдат ВСУ, сообщили в Минобороны России. Также ведется зачистка населенных пунктов Светлое и Гришино в ДНР.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Восточный и Западный города Димитров, а также зачистку населенных пунктов Светлое и Гришино Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в районе Светлого российские военные остановили попытку группы украинских военнослужащих вырваться из окружения. В результате операции 11 солдат ВСУ были уничтожены, один взят в плен.

Ранее Минобороны сообщило о нанесении ударов по украинским объектам, включая предприятия военно-промышленного комплекса, топливно-энергетического сектора и пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников. Удары были нанесены с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии в 146 районах.