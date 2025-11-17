Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 11:54

Российские солдаты расширили зону контроля в районе Красноармейска

Пушилин: ВС РФ расширили зону контроля у Красноармейска в направлении Гришино

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Вооруженные силы России расширили зону контроля в окрестностях Красноармейска, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, бои продолжаются и в самом городе — в частности, осуществляется зачистка. Украинские бойцы пытаются вырваться из окружения, но российские солдаты планомерно выполняют свою работу, объяснил Пушилин.

В окрестностях Красноармейска продолжается расширение зоны контроля нашими подразделениями в направлении Гришино, здесь также есть увеличение зоны контроля, — отметил он.

Ранее Минобороны РФ опубликовало картинку, на которой изображен военнослужащий с оружием в тумане на фоне сообщений о продвижении в Красноармейске российских военных благодаря ограничению видимости из-за природных условий. Подпись к картинке содержит цитату из песни основанной в Воронеже рок-группы «Сектор газа» «Туман» 1995 года.

Также украинские военные предприняли шесть попыток деблокировать окружение под Красноармейском. Печально известный 425-й штурмовой полк «Скала» бросили на прорыв, однако подразделение не добилось успеха. Боевую задачу по отражению шести атак противника успешно выполнили российские войска группировки «Центр».

Денис Пушилин
Красноармейск
ВС РФ
зачистка
