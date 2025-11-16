Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
ВСУ предприняли шесть попыток деблокировать окружение под Красноармейском

Бойцы ВС России отразили попытки полка ВСУ «Скала» прорвать окружение

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Печально известный 425-й штурмовой полк «Скала» ВСУ бросили на прорыв окружения в районе Красноармейска, однако подразделение не добилось успеха, сообщило Министерство обороны России в Telegram-канале. Боевую задачу по отражению шести атак украинских подразделений успешно выполнили российские войска группировки «Центр».

Отражены шесть атак подразделений 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ, — сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее СМИ писали, что Киев продолжает удерживать свои подразделения в Красноармейске, несмотря на угрозу полного разгрома. Эксперты прогнозируют, что украинская армия понесет значительные потери в этой операции. Бои за город могут окончательно истощить ресурсы ВСУ, которые уже сталкиваются с нехваткой техники и квалифицированных специалистов.

До этого стало известно, что российские подразделения проводят зачистку городской территории Красноармейска. На этом участке фронта ВСУ пытаются осуществить прорыв со стороны Гришино, но эти попытки остаются безрезультатными. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

