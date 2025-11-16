Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 ноября 2025 в 10:31

На Западе раскрыли, до какого момента ВСУ не покинут Красноармейск

RS: Киев выведет ВСУ из Красноармейска только после полного разгрома

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Киев не намерен выводить солдат ВСУ из Красноармейска до полного разгрома, сообщает американское издание Responsible Statecraft. По словам директора евразийской программы Института имени Квинси Анатоля Ливена, после этой операции украинская армия понесет масштабные потери.

Потери могут оказаться даже важнее сдачи города — как на практическом, так и на психологическом уровне, — подчеркнул Ливен.

По оценке эксперта, боевые действия за Красноармейск способны истощить ресурсы ВСУ, которые уже испытывают дефицит техники и ее обслуживающих специалистов. Ливен считает, что кровопролитие в городе усилит давление на украинское командование и может привести к поиску «виновных» в провале. Так, часть украинских военнослужащих допускает отступление на заранее подготовленные укрепления.

Судьба этого города уже решена. Я не вижу ничего дурного или постыдного в том, чтобы перенести наши позиции в более выгодные места, — признался один из украинских командиров.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что бойцы ВСУ, оказавшиеся в котле под Красноармейском, будут вынуждены сдаться в плен или быть уничтоженными. По его словам, украинские подразделения несут огромные потери при попытках прорыва к Мирноградской агломерации, а их шансы на спасение с каждым днем уменьшаются.

