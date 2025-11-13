Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 17:23

«Тают надежды»: раскрыта судьба бойцов ВСУ в котле под Красноармейском

Военэксперт Дандыкин: бойцы ВСУ в котле под Красноармейском будут уничтожены

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Бойцы Вооруженных сил Украины, попавшие в котел под Красноармейском (Покровском), будут уничтожены или сдадутся в плен, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. При этом, по его словам, украинские солдаты ведут встречные бои и пытаются прорываться в Мирноградской агломерации, неся при этом огромные потери.

ВСУ сейчас прорываются, потому что хотят деблокировать котел под Красноармейском. Потери ВСУ огромные и в технике, и в людях. Идут встречные бои. Судьба попавших в котел бойцов ВСУ — погибнуть или сдаться. У них каждый день тают надежды. В конце концов их могут просто признать пропавшими без вести, — высказался Дандыкин.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что ВСУ потеряли крупную группировку в районе Красноармейска. По его словам, потери составляют несколько тысяч человек. Он добавил, что лишь небольшое количество украинских военнослужащих смогло отойти в сторону Димитрова (Мирнограда).

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев ранее заявил, что командование ВСУ целенаправленно уничтожает своих солдат при попытке сдачи в плен, чтобы не допустить огласки совершаемых преступлений. По его словам, украинские командиры могут использовать для этого беспилотники или артиллерию.

СВО
ВСУ
Красноармейск
Мирноград
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
