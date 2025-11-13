Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 09:35

В ДНР раскрыли потери ВСУ в Красноармейске

Кимаковский заявил о потерях ВСУ в несколько тысяч человек в Красноармейске

ВС Украины ВС Украины Фото: Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины потеряли крупную группировку в районе Красноармейска (Покровска), заявил в беседе с ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, потери составляют несколько тысяч человек.

Несколько тысяч украинских солдат потеряли вооруженные формирования Украины в ходе битвы за Красноармейск. Безвозвратные потери, — сказал Кимаковский.

Он добавил, что лишь небольшое количество украинских военнослужащих смогло отойти в сторону Димитрова (Мирнограда).

Ранее Кимаковский рассказал, что ВС РФ зачистили Красноармейск от ВСУ на 90%. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

До этого бойцы элитного подразделения морской пехоты ВСУ сдались в плен российским войскам под Красноармейском после нескольких дней выживания в окружении. Военнослужащие 38-й бригады были вынуждены питаться крысами после полного истощения запасов продовольствия. В Минобороны РФ также не комментировали информацию.

Позже в ВСУ заявили, что у них недостаточно ресурсов для удержания Красноармейска. Речь в первую очередь идет о личном составе. ВСУ все сложнее удерживать позиции. На фоне усиления давления со стороны российских войск украинские подразделения вынуждены отступать.

Покровск
Красноармейск
ДНР
Игорь Кимаковский
потери ВСУ
СВО
спецоперация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В НАТО сочли слишком дорогим перехват БПЛА истребителями
Сколько стоит поменять масло в двигателе: рассчитываем стоимость в регионах
Марочко сообщил о ликвидации базы иностранных боевиков под Купянском
Россиянин пошел в суд из-за исчезнувшего интернета
Один из самых разыскиваемых преступников задержан после 14 лет в бегах
Белый дом выпустил высмеивающую демократов эпитафию о шатдауне
Врач ответил, грозит ли миру новая пандемия из-за вспышки инфекции в ВСУ
Курьерам могут ограничить движение на электросамокатах по тротуарам
Россиянам повысят большинство соцвыплат в новом году
Ушел из жизни экс-уполномоченный по правам человека в Прикамье
Едим в ноябре: как приготовить брусничный крамбл за 30 минут
Пострадавшая от взрыва баллончика дихлофоса женщина скончалась в больнице
Роскачество предупредило об угрозе утечек данных через умные колонки
Южнокорейская юмористка не верила в диагноз «рак» до болезни
Экс-командир «Азова» поставил ультиматум Зеленскому
Нереально вкусные крылышки: весь секрет в маринаде!
Ценные артефакты исчезли из музея на Ближнем Востоке
Ушаков раскрыл будущее саммита России и США в Будапеште
Меладзе прошел дорогостоящее лечение в России
Учительница попала под проверку из-за издевательств над детьми
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
Семья и жизнь

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.