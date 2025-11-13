В ДНР раскрыли потери ВСУ в Красноармейске Кимаковский заявил о потерях ВСУ в несколько тысяч человек в Красноармейске

Вооруженные силы Украины потеряли крупную группировку в районе Красноармейска (Покровска), заявил в беседе с ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, потери составляют несколько тысяч человек.

Несколько тысяч украинских солдат потеряли вооруженные формирования Украины в ходе битвы за Красноармейск. Безвозвратные потери, — сказал Кимаковский.

Он добавил, что лишь небольшое количество украинских военнослужащих смогло отойти в сторону Димитрова (Мирнограда).

Ранее Кимаковский рассказал, что ВС РФ зачистили Красноармейск от ВСУ на 90%. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

До этого бойцы элитного подразделения морской пехоты ВСУ сдались в плен российским войскам под Красноармейском после нескольких дней выживания в окружении. Военнослужащие 38-й бригады были вынуждены питаться крысами после полного истощения запасов продовольствия. В Минобороны РФ также не комментировали информацию.

Позже в ВСУ заявили, что у них недостаточно ресурсов для удержания Красноармейска. Речь в первую очередь идет о личном составе. ВСУ все сложнее удерживать позиции. На фоне усиления давления со стороны российских войск украинские подразделения вынуждены отступать.