Кимаковский рассказал, как проходит зачистка Красноармейка Кимаковский: Красноармейск зачищен от ВСУ на 90%

Вооруженные силы России зачистили Красноармейск (украинское название — Покровск) от ВСУ на 90%, заявил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

Да, действительно, Красноармейск на 90% зачистили от вооруженных формирований Украины. Остатки прячутся по подвалам городской застройки лишь на небольшом участке, — пояснил Кимаковский.

Ранее бойцы элитного подразделения морской пехоты ВСУ сдались в плен российским войскам под Красноармейском после нескольких дней выживания в окружении. По информации СМИ, военнослужащие 38-й бригады были вынуждены питаться крысами после полного истощения запасов продовольствия. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

До этого сообщалось, что военнослужащие ВСУ массово сдаются в плен в Димитрове из-за тяжелых условий после атак российской армии. ВС РФ используют авиабомбы ФАБ-1500, ОДАБ-1500 и ФАБ-3000 с УМПК, что оказывает сильное давление на гарнизон, в том числе психологическое. Минобороны РФ не комментировало эти данные.