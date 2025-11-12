Элитные морпехи ВСУ сдались в плен под Красноармейском Mash: элитные морпехи ВСУ сдались в плен ВС России под Красноармейском

Бойцы элитного подразделения морской пехоты ВСУ сдались в плен российским войскам под Красноармейском (Покровском) после нескольких дней выживания в окружении, сообщает Telegram-канал Mash. По информации источника, военнослужащие 38-й бригады были вынуждены питаться крысами после полного истощения запасов продовольствия. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

В материале сказано, что морские пехотинцы находились в окружении вместе с подразделениями 25-й десантной бригады, артиллеристами и теробороновцами. После прекращения поставок продовольствия дронами бойцы пытались прорваться через Димитров (Мирноград), но попали под огонь российской артиллерии и беспилотников.

Оставшиеся в живых украинские военные спрятались в укрытиях, где сначала доели остатки стандартных пайков, а затем перешли на употребление грызунов. По данным журналистов, несмотря на подготовку с западными инструкторами, морпехи смогли продержаться в полном окружении лишь три дня перед тем, как принять решение о сдаче в плен.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ВСУ массово сдаются в плен в Димитрове из-за тяжелых условий после атак российской армии. ВС РФ используют авиабомбы ФАБ-1500, ОДАБ-1500 и ФАБ-3000 с УМПК, что оказывает сильное давление на гарнизон. Минобороны РФ пока не комментировало эти данные.