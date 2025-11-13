Командование Вооруженных сил Украины целенаправленно уничтожает своих солдат при попытке сдачи в плен, чтобы не допустить огласки совершаемых преступлений, заявил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев на пресс-конференции, отвечая на вопрос ТАСС. По его словам, украинские командиры могут использовать для этого беспилотники или артиллерию.

Как только украинские, так называемые, командиры видят <....>, что их солдаты стараются сдаться в плен — конечно же, они сразу, как мы неоднократно говорили, предпринимают все усилия, то ли при помощи БПЛА, то ли сбросами, то ли просто артударом уничтожить это подразделение, — сообщил он.

Ранее заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк сообщил, что в регионе разоблачили группу ВСУ, которая расправилась более чем с 14 жителями Купянского района. Он сообщил, что в ее составе — семь человек. В Министерстве обороны РФ данную информацию не комментировали.