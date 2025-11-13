Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 15:18

В Харьковской области накрыли убийц из ВСУ

ВГА: семь убийц из ВСУ разоблачили в Харьковской области

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Харьковской области разоблачили группу ВСУ, которая расправилась более чем с 14 жителями Купянского района, сообщил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк. В ее составе — семь человек, передает ТАСС. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

Была разоблачена преступная группа, состоящая из семи боевиков незаконных вооруженных формирований Украины, причастная к убийствам мирных жителей с целью мародерства на территории Купянского района. На их счету более 14 убийств гражданского населения, — сказал Лисняк.

Ранее суд в Москве заочно приговорил к 28 годам лишения свободы наемника Вооруженных сил Украины из Грузии Гурама Беруашвили за вторжение в Курскую область в составе ВСУ в августе прошлого года. Дело рассматривалось без подсудимого, в настоящее время он находится в розыске.

Тем временем украинский пленный Василий Чижа сообщил о готовности передать армии России координаты для нанесения удара по руководству Украины. Так он ответил на вопрос об отношении к президенту страны Владимиру Зеленскому.

