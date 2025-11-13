Пленный солдат ВСУ сообщил о готовности дать координаты первых лиц Украины

Украинский пленный Василий Чижа сообщил о готовности передать армии России координаты для нанесения удара по руководству Украины, передает ТАСС. Об этом военнослужащий рассказал, когда его спросили об отношении к президенту страны Владимиру Зеленскому.

Я уже говорил вашим (солдатам ВС РФ. — NEWS.ru) — возьмите, [ударьте] туда, я покажу куда, — сообщил он.

По словам украинского военного, это позволит прекратить конфликт. Кроме того, пленный сообщил, что сдался сразу после прибытия в район Купянска. Чижа также рассказал, что ему велели не открывать огонь, и он подчинился. По словам мужчины, этот военный конфликт между Россией и Украиной ему не нужен.

Ранее стало известно, что бойцы 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ сдались в плен российским силам в Волчанске Харьковской области. Источник в силовых структурах рассказал о пленении троих украинских военнослужащих.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Киев сорвал последние договоренности по обмену пленными. Так дипломат прокомментировала слова заместителя главы МИД Украины Сергея Кислицы. По словам Захаровой, изначально удалось договориться о 1200 военнослужащих, но удалось обменять менее 30%.