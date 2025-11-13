Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 13:45

Пленный солдат ВСУ сообщил о готовности дать координаты первых лиц Украины

ВС Украины ВС Украины Фото: Oleg Pereverzev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинский пленный Василий Чижа сообщил о готовности передать армии России координаты для нанесения удара по руководству Украины, передает ТАСС. Об этом военнослужащий рассказал, когда его спросили об отношении к президенту страны Владимиру Зеленскому.

Я уже говорил вашим (солдатам ВС РФ. — NEWS.ru) — возьмите, [ударьте] туда, я покажу куда, — сообщил он.

По словам украинского военного, это позволит прекратить конфликт. Кроме того, пленный сообщил, что сдался сразу после прибытия в район Купянска. Чижа также рассказал, что ему велели не открывать огонь, и он подчинился. По словам мужчины, этот военный конфликт между Россией и Украиной ему не нужен.

Ранее стало известно, что бойцы 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ сдались в плен российским силам в Волчанске Харьковской области. Источник в силовых структурах рассказал о пленении троих украинских военнослужащих.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Киев сорвал последние договоренности по обмену пленными. Так дипломат прокомментировала слова заместителя главы МИД Украины Сергея Кислицы. По словам Захаровой, изначально удалось договориться о 1200 военнослужащих, но удалось обменять менее 30%.

ВСУ
пленные
координаты
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хинштейн раскрыл последствия удара по Льгову
«Ни уныния, ни депрессии»: потерявший руки и ноги боец СВО о своем пути
Эксперт предупредил о новой схеме мошенничества с нейросетями
Подозреваемая в растрате депутат лишилась участков под застройку коттеджей
Киберэксперт ответил, безопасно ли привязывать электронную почту в WhatsApp
Украине предрекли самую опасную зиму с 2022 года
В Госдуме ответили на слухи об обязательном переносе домовых чатов в MAX
В российском регионе ввели новую систему вызова врача на дом
Автоэксперт объяснил, что делать если машина не готова к снегу
Новое исследование ДНК Гитлера выявило у него синдром Каллмана
В РСТ рассказали, в каких странах россияне проведут новогодние праздники
Морпехи Каспийской флотилии передали Путину подарок
Путин потребовал восстановить справедливость для защитников Донбасса
Канапе «Средиземноморский микс»: готовим простую закуску за 15 минут!
Крутой поделился подробностями 30-летнего брака
Экономист нашел связь между ценами на борщевой набор и скоростью инфляции
Товстик не теряет надежды отбить мужа у экс-подруги Дибровой
Диетолог раскрыла, кому лучше ограничить употребление икры
В Германии раскрыли цели антикоррупционного дела в Киеве
Путина попросили помочь ветеранам СВО в одном вопросе
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.