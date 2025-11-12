«Поменяли менее 30%»: Захарова о срыве переговоров по обмену пленными Захарова заявила, что Киев сорвал последние договоренности по обмену пленными

Киев сорвал последние договоренности по обмену пленными, заявила в Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала слова заместителя главы МИД Украины Сергея Кислицы, который говорил, что в ходе переговоров с российской стороной нельзя было вести «творческие дискуссии».

Подтверждаю. «Творческих дискуссий» с ними никто вести не собирался. Были сделаны конкретные предложения, в частности по обменам пленными. Так вот последние обещания по обменам киевский режим сорвал — из 1200 договоренных поменяли менее 30%. Граждане Украины должны это знать, — написала дипломат.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сообщил, что Украина самостоятельно не принимает решений о приостановке или возобновлении мирных переговоров с Россией. По его словам, мнение Киева зависит от партнеров.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у него нет информации о планах секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова возобновить процесс обмена пленными с Россией. По словам представителя Кремля, ему нечего сообщить «по этому сюжету».