В ГД отреагировали на заявление МИД Украины о прекращении переговоров с РФ Депутат Чепа: Украина сама не принимает решений о приостановке переговоров с РФ

Украина не принимает решений о приостановке или возобновлении мирных переговоров с Россией, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он подчеркнул, что в этом вопросе Киев зависит от своих партнеров.

Мы какие-то вопросы готовы решать. А если Украина, в первую очередь сегодня это Зеленский, получит другие указания от своих патронов? Они побегут. Завтра же будут говорить, что «мы готовы». Мы же понимаем зависимость Украины от тех, кто принимает решения по Украине и по переговорам. Кто мешает, а кто способствует. Мы готовы к переговорам. Украина — нет, — объяснил Чепа.

Он также отметил, что между Россией и Украиной остаются контакты по гуманитарным вопросам. Это подтверждает недавний визит секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова в Турцию для обсуждения условий обмена военнопленными, добавил Чепа.

Мы вели переговоры, и, как я думаю, Украина должна сама разобраться. Два дня назад Умеров летал в Стамбул и обращался к властям Турции с предложением по проработке вопроса дальнейшего обмена пленными. Это говорит о том, что вопрос гуманитарный остается. Что еще имел в виду [Сергей] Кислица (заместитель министра иностранных дел Украины. — NEWS.ru), я не знаю, — резюмировал Чепа.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что Киев официально останавливает мирные переговоры с Москвой.