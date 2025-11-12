Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 19:33

В ГД отреагировали на заявление МИД Украины о прекращении переговоров с РФ

Депутат Чепа: Украина сама не принимает решений о приостановке переговоров с РФ

Переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле Переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле Фото: Ministry of Foreign Affairs of Türkiye/Global Look Press

Украина не принимает решений о приостановке или возобновлении мирных переговоров с Россией, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он подчеркнул, что в этом вопросе Киев зависит от своих партнеров.

Мы какие-то вопросы готовы решать. А если Украина, в первую очередь сегодня это Зеленский, получит другие указания от своих патронов? Они побегут. Завтра же будут говорить, что «мы готовы». Мы же понимаем зависимость Украины от тех, кто принимает решения по Украине и по переговорам. Кто мешает, а кто способствует. Мы готовы к переговорам. Украина — нет, — объяснил Чепа.

Он также отметил, что между Россией и Украиной остаются контакты по гуманитарным вопросам. Это подтверждает недавний визит секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова в Турцию для обсуждения условий обмена военнопленными, добавил Чепа.

Мы вели переговоры, и, как я думаю, Украина должна сама разобраться. Два дня назад Умеров летал в Стамбул и обращался к властям Турции с предложением по проработке вопроса дальнейшего обмена пленными. Это говорит о том, что вопрос гуманитарный остается. Что еще имел в виду [Сергей] Кислица (заместитель министра иностранных дел Украины. — NEWS.ru), я не знаю, — резюмировал Чепа.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что Киев официально останавливает мирные переговоры с Москвой.

Алексей Чепа
Россия
Украина
переговоры
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине развернут первую «стену дронов»
Путин и Токаев заняли места в Царской ложе Большого театра
«Первый раз слышу»: Песков о попытках вернуть граждан ЮАР из зоны СВО
Заплаканная Максакова упала на колени перед гробом Симонова
Стали известны четыре любимых фильма папы римского
Землетрясение на Кипре повредило древний христианский монастырь
Начальник пресс-службы ГУ МВД Петербурга попался на взятках за сводки
Партнер Mariott выкинул постояльцев отелей на улицу
Бортпроводника уволили после жалобы на домогательства
В Армении раскрыли, как отказ от российского зерна скажется на экономике
Популярная певица дебютирует в кино, снявшись в фильме Тома Форда
Пациент свел счеты с жизнью в больнице
Военэксперт раскрыл, почему бойцов ВСУ косит газовая гангрена
Экс-президента Грузии Саакашвили вернули из клиники в тюрьму
Взрыв в Красногорске — пострадал ребенок, иск на миллиард: что дальше
«Лишь бы угодить Западу»: что значит для Армении отказ от российского зерна
Московские компании задолжали участникам СВО 4,8 млрд рублей
Обнародовано письмо Эпштейна с пометкой, что Трамп все знал
В модном доме Balmain сменился креативный директор
«Силовики работают»: в Ялте задержали заместителя мэра
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.