Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 19:15

Украина официально остановила мирные переговоры с Москвой

Замглавы МИД Украины официально заявил об остановке мирных переговоров с Россией

Сергей Кислица Сергей Кислица Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев официально останавливает мирные переговоры с Москвой, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в комментарии изданию The Times. Он сделал заявление 12 ноября.

Поскольку мирные переговоры в этом году завершились без существенного прогресса, они были прекращены, — сообщил Кислица.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия по-прежнему остается открытой к диалогу с Украиной. Однако, по его словам, это невозможно, пока Киев отказывается от переговоров.

Пресс-секретарь президента РФ также подчеркивал, что страны Европы продолжают поощрять Киев в вопросе ведения боевых действий. Он допускал, что Соединенные Штаты могут взять паузу и отстраниться от кризиса на Украине.

До этого Песков заявил, что страны-доноры начали понимать, как на Украине разворовывают значительную часть финансовой помощи. Так представитель Кремля оценил текущее положение с западным финансированием Киева. Пресс-секретарь отметил, что коррупционный скандал на Украине не остался незамеченным ключевыми международными игроками в Европе и США.

Украина
МИД
Россия
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин и Токаев заняли места в Царской ложе Большого театра
«Первый раз слышу»: Песков о требовании вернуть граждан ЮАР из зоны СВО
Заплаканная Максакова упала на колени перед гробом Симонова
Стали известны четыре любимых фильма папы римского
Землетрясение на Кипре повредило древний христианский монастырь
Начальник пресс-службы ГУ МВД Петербурга попался на взятках за сводки
Партнер Mariott выкинул постояльцев отелей на улицу
Бортпроводника уволили после жалобы на домогательства
В Армении раскрыли, как отказ от российского зерна скажется на экономике
Популярная певица дебютирует в кино, снявшись в фильме Тома Форда
Пациент свел счеты с жизнью в больнице
Военэксперт раскрыл, почему бойцов ВСУ косит газовая гангрена
Экс-президента Грузии Саакашвили вернули из клиники в тюрьму
Взрыв в Красногорске — пострадал ребенок, иск на миллиард: что дальше
«Лишь бы угодить Западу»: что значит для Армении отказ от российского зерна
Московские компании задолжали участникам СВО 4,8 млрд рублей
Обнародовано письмо Эпштейна с пометкой, что Трамп все знал
В модном доме Balmain сменился креативный директор
«Силовики работают»: в Ялте задержали заместителя мэра
Депортированную из Таиланда «мать-кукушку» задержали во Владивостоке
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.