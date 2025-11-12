Украина официально остановила мирные переговоры с Москвой Замглавы МИД Украины официально заявил об остановке мирных переговоров с Россией

Киев официально останавливает мирные переговоры с Москвой, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в комментарии изданию The Times. Он сделал заявление 12 ноября.

Поскольку мирные переговоры в этом году завершились без существенного прогресса, они были прекращены, — сообщил Кислица.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия по-прежнему остается открытой к диалогу с Украиной. Однако, по его словам, это невозможно, пока Киев отказывается от переговоров.

Пресс-секретарь президента РФ также подчеркивал, что страны Европы продолжают поощрять Киев в вопросе ведения боевых действий. Он допускал, что Соединенные Штаты могут взять паузу и отстраниться от кризиса на Украине.

До этого Песков заявил, что страны-доноры начали понимать, как на Украине разворовывают значительную часть финансовой помощи. Так представитель Кремля оценил текущее положение с западным финансированием Киева. Пресс-секретарь отметил, что коррупционный скандал на Украине не остался незамеченным ключевыми международными игроками в Европе и США.