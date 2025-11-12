Песков объяснил, кто поощряет Киев к продолжению конфликта Песков: ЕС поощряет Украину к продолжению конфликта, а США склонны к паузе

Страны Европы продолжают поощрять Киев в вопросе ведения боевых действий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, США склонны взять паузу.

Европейцы проявляют тенденцию к тому, чтобы и дальше поощрять режим на продолжение войны. Американцы, судя по всему, склонны к тому, чтобы сейчас держать паузу, — подчеркнул представитель Кремля.

Песков отметил, что Россия продолжает открытость к переговорному процессу и его продолжению. По его словам, диалог невозможно вести в одиночку, когда Киев говорить ни о чем не хочет, а также не отвечает на поставленные вопросы.

Ранее Песков заявил, что страны-доноры начали понимать, как на Украине разворовывают значительную часть финансовой помощи. Так представитель Кремля оценил текущее положение с западным финансированием Киева.

Песков также отмечал, что коррупционный скандал на Украине заметили ключевые международные игроки в Европе и США. В центре ситуации оказалось окружение президента Владимира Зеленского.