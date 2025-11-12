Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 12:41

«Нечего вам сообщить»: в Кремле оценили план Умерова по обмену пленными

Песков воздержался от комментариев плана Умерова по обмену пленными с РФ

Рустем Умеров Рустем Умеров Фото: Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у него нет информации о планах секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова возобновить процесс обмена пленными с Россией. По словам представителя Кремля, которые приводит ТАСС, ему нечего сообщить журналистам по этому вопросу.

Сейчас мне по этому сюжету нечего вам сообщить, — сообщил представитель Кремля.

Ранее военкор и автор проекта WarGonzo Семен Пегов рассказал, что история российского военного, попавшего в плен к пяти бойцам ВСУ и сумевшего убедить их сдаться, войдет в сценарий сериала про СВО. По его словам, солдат оказался на передовой после тюрьмы: до этого он вместе с девушкой ограбил банки. Пегов отметил, что военнослужащий проявил себя героически.

До этого командир разведывательного подразделения группировки войск «Запад» с позывным Харитон рассказал, что российские военнослужащие в ЛНР взяли в плен украинского солдата, который по ошибке вышел на их позиции. По его воспоминаниям, он искал спички, когда случайно подошел к наблюдательному пункту.

Дмитрий Песков
Кремль
пленные
Рустем Умеров
