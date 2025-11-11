История про пленившего пятерых украинцев бойца ВС РФ войдет в сериал об СВО

История российского военного, который попал в плен к пятерым бойцам ВСУ, а после уговорил их самих сдаться, станет частью сериала про СВО, рассказал военкор и автор проекта WarGonzo Семен Пегов. По его словам, солдат ВС РФ переубедил своих надзирателей, когда начался обстрел, передает ТАСС.

История одна про парня с девушкой, которые были сибирскими Бонни и Клайдом: они ограбили несколько банков, а парень потом оказался в тюрьме и пошел воевать на передовую штурмовиком. И реально героически себя проявил. Оказавшись в плену у пяти украинцев, он в итоге во время обстрела сумел их переговорить, и в итоге они ему сдались в плен, — заявил Пегов.

Военкор отметил важность историй про таких людей. По его мнению, ранее они воспринимались обществом как зло, но после смогли измениться благодаря своим поступкам и подвигам в зоне СВО.

Ранее в Минобороны сообщили, что украинские военные добровольно сдались в плен в Красноармейске в ДНР, так как оказались покинуты командованием в окружении. По словам одного из бойцов ВСУ, им приходилось прятаться в подвалах без еды, воды и боеприпасов.