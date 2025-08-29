День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 17:06

Опубликованы кадры схватки пулеметчика и дроновода на СВО

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Оператор беспилотных летательных аппаратов с позывным Мартын из группы Немца 291-го гвардейского полка вступил в схватку с пулеметчиком Вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции, написал военный корреспондент Семен Пегов в своем Telegram-канале WarGonzo. Он также опубликовал соответствующие кадры. По словам военкора, дроновод сделал жизнь украинского бойца, засевшего в лесопосадке в Запорожье, невыносимой.

Пулеметчик vs FPV — кто победит? Учитывая реалии современной войны, этот вопрос скорее риторический. Но на него в этом видео очень подробно и наглядно отвечает дроновод Мартын из группы Немца 291-го полка, — говорится в сообщении.

Ранее Министерство обороны сообщало, что Вооруженные силы России ударили по предприятиям ВПК и военным авиабазам Украины. По данным ведомства, армия задействовала в том числе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал». Кроме того, ВС РФ применили беспилотники. Все назначенные объекты были поражены.

ВС РФ
СВО
ВСУ
кадры
военкоры
Семен Пегов
