Вооруженные силы России ударили по предприятиям ВПК и военным авиабазам Украины, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, армия задействовала в том числе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал».

Удар был нанесен в ночь с 27 на 28 августа. ВС РФ задействовали при ударе беспилотники, которые тоже достигли цели. Все назначенные объекты были поражены, уточнили в министерстве.

Также ВС России освободили расположенную в ДНР Нелеповку. В Минобороны сообщили, что операцию удалось выполнить благодаря действиям Южной группировки войск.

Ранее военный и политический эксперт из ДНР Ян Гагин сообщил, что российская армия блокировала крупную группировку ВСУ рядом с водохранилищем в Константиновке. Аналитик отметил, что из-за огневого контроля противник не мог получать снабжение или оставить позиции. В Минобороны эти данные не комментировали.

Военэксперт Андрей Марочко рассказал, что подразделения ВС РФ осуществили вклинение в оборону противника в районе Колодезей. По его словам, продвижение составило один километр. В МО России эти данные не комментировали.