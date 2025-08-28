ВС России преподнесли ВСУ тактический сюрприз у Колодезей Марочко заявил, что ВС России сумели вклиниться в оборону ВСУ у Колодезей

Подразделения российской армии осуществили вклинение в оборону Вооруженных сил Украины в районе Колодезей, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в своем Telegram-канале. Продвижение составило один километр по направлению к населенному пункту Ставки Донецкой Народной Республики. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

В ходе активных боевых действий в районе Колодезей в ДНР наши войска, вклинившись в оборону противника, продвинулись до 1 км по направлению населенного пункта Ставки, — сказал эксперт.

Эксперт добавил, что южнее Колодезей Вооруженные силы России продвинулись в направлении Дзержинского. Закрепившись на новых рубежах, российские подразделения улучшили свое тактическое положение и расширили зону контроля на данном участке фронта.

Ранее Андрей Марочко сообщал, что российские военные вышли на северную окраину Купянска Харьковской области. С продвижением Вооруженных сил России в районе Купянска оперативная обстановка для противника в городе значительно осложнилась. Марочко подчеркнул, что сложившаяся оперативно-тактическая ситуация требует срочной перегруппировки сил со стороны ВСУ. Минобороны РФ эти данные не комментировало.