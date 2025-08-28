День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 08:27

ВС России преподнесли ВСУ тактический сюрприз у Колодезей

Марочко заявил, что ВС России сумели вклиниться в оборону ВСУ у Колодезей

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения российской армии осуществили вклинение в оборону Вооруженных сил Украины в районе Колодезей, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в своем Telegram-канале. Продвижение составило один километр по направлению к населенному пункту Ставки Донецкой Народной Республики. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

В ходе активных боевых действий в районе Колодезей в ДНР наши войска, вклинившись в оборону противника, продвинулись до 1 км по направлению населенного пункта Ставки, — сказал эксперт.

Эксперт добавил, что южнее Колодезей Вооруженные силы России продвинулись в направлении Дзержинского. Закрепившись на новых рубежах, российские подразделения улучшили свое тактическое положение и расширили зону контроля на данном участке фронта.

Ранее Андрей Марочко сообщал, что российские военные вышли на северную окраину Купянска Харьковской области. С продвижением Вооруженных сил России в районе Купянска оперативная обстановка для противника в городе значительно осложнилась. Марочко подчеркнул, что сложившаяся оперативно-тактическая ситуация требует срочной перегруппировки сил со стороны ВСУ. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

СВО
Андрей Марочко
ВС РФ
ВСУ
ДНР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские саперы получат лазерную установку дистанционного разминирования
Теннисист Медведев поплатился за сломанную ракетку на US Open
Дрон ВСУ оставил огненный след в Краснодарском крае
Одна из европейских стран поможет Украине в разминировании территорий
Тренер Плющев назвал имя новой российской звезды НХЛ после Овечкина
Наступление ВС РФ на Сумы 28 августа: гибель командиров, уход из Алексеевки
Свидетели по делу о теракте в «Крокусе» вспомнили, как избежали смерти
Последствия ночной атаки БПЛА на Самару попали на видео
В Ростовской области эвакуировали почти 90 человек из-за ВСУ
Обрушение на руднике закончилось гибелью шахтера
«Удерживали в ямах»: командование ВСУ уличили в пытках мобилизованных
Наступление ВС РФ на Покровск, Славянск и Краматорск: сводка за 28 августа
Наступление ВС РФ на Харьков 28 августа: пытки солдат, зачистка Купянска
Россиянам объяснили, обязаны ли они «скидываться» на ремонт в школе
Mash: Дроздова увезли в больницу с подозрением на кровотечение в желудке
Беспилотник нарушил движение поездов в Самарской области
Пикантные кабачки по-корейски на зиму — маринуем в литровой банке
ВС России преподнесли ВСУ тактический сюрприз у Колодезей
Удары по Киеву сегодня, 28 августа: что известно, где еще атаковали Украину
Экс-чиновник из Самары проходит по двум делам о многомиллионных хищениях
Дальше
Самое популярное
ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Опубликованы кадры землетрясения в Махачкале
Регионы

Опубликованы кадры землетрясения в Махачкале

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.