Российские военные зашли на северную окраину Купянска Харьковской области, рассказал в Telegram-канале военный эксперт Андрей Марочко. С продвижением ВС РФ в Купянске положение противника в городе пошатнулось. Минобороны РФ не комментировало эти данные.

В Купянске наши передовые отряды дошли до парка имени Комсомола, находящегося на северной окраине города. Таким образом, положение противника в населенном пункте ухудшилось, — указал он.

Марочко подчеркнул, что оперативно-тактическая ситуация требует перегруппировки бойцов ВСУ. Однако нужное решение со стороны украинского руководства так и не было принято.

Ранее эксперт отмечал, что наиболее значительных успехов за прошедшую неделю ВС РФ добились на двух участках фронта на Купянском направлении, что позволило улучшить тактическое положение и создать серьезные проблемы для ВСУ. В частности, Марочко отметил занятие новых рубежей и позиций в лесу Малые Ровны. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Также подразделения Вооруженных сил РФ продвинулись к городу Константиновке в Донецкой Народной Республике и закрепились на его западных окраинах. Российские бойцы уже заняли позиции на двух улицах города — Бухарской и Вокзальной.