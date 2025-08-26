Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 августа 2025 в 08:04

«Положение ухудшилось»: Марочко о ситуации на окраинах Купянска

Марочко: российские военные зашли в северную часть Купянска

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российские военные зашли на северную окраину Купянска Харьковской области, рассказал в Telegram-канале военный эксперт Андрей Марочко. С продвижением ВС РФ в Купянске положение противника в городе пошатнулось. Минобороны РФ не комментировало эти данные.

В Купянске наши передовые отряды дошли до парка имени Комсомола, находящегося на северной окраине города. Таким образом, положение противника в населенном пункте ухудшилось, — указал он.

Марочко подчеркнул, что оперативно-тактическая ситуация требует перегруппировки бойцов ВСУ. Однако нужное решение со стороны украинского руководства так и не было принято.

Ранее эксперт отмечал, что наиболее значительных успехов за прошедшую неделю ВС РФ добились на двух участках фронта на Купянском направлении, что позволило улучшить тактическое положение и создать серьезные проблемы для ВСУ. В частности, Марочко отметил занятие новых рубежей и позиций в лесу Малые Ровны. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Также подразделения Вооруженных сил РФ продвинулись к городу Константиновке в Донецкой Народной Республике и закрепились на его западных окраинах. Российские бойцы уже заняли позиции на двух улицах города — Бухарской и Вокзальной.

военные
ВСУ
ВС РФ
Андрей Марочко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянка с рекордными 400 баллами на ЕГЭ определилась с вузом
В одной из бригад ВСУ началась вспышка туберкулеза
Трое подростков попали под суд из-за поджога на железной дороге
Убежавшего в лес террориста из «Крокуса» снимали с дерева
В Киеве заявили, что готовы к переговорам Зеленского и Путина
«Он великолепен»: Дакаскос высоко оценил талант Юры Борисова
Стало известно, мешает ли женщине присутствующий при родах муж
Раскрыты последствия падения обломков БПЛА в Рязанской области
В РФПИ резко отреагировали на критику Вуди Аллена
Россияне стали меньше покупать легковые машины
Маск жестко прошелся по уничтожающим народ правительствам
Яблочный пирог «Три стакана» с молоком — нашумевший десерт: очень просто!
Владимир Пресняков впервые высказался о разводе старшего сына Никиты
Си Цзиньпин тремя словами охарактеризовал отношения с Россией
Названо число стран — участниц ВЭФ-2025
Боец спас жизнь сослуживца и обратил в бегство украинский спецназ
Раскрыты данные о последствиях атаки ВСУ под Петербургом
Тысячи бойцов ВСУ могут попасть в котел в ДНР
Раскрыто, что будет с выбросившим жену и сына из окна банкиром
Си Цзиньпин оценил вклад КНР и СССР в победу во Второй мировой войне
Дальше
Самое популярное
Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!
Общество

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.