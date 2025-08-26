Российские военные зашли на северную окраину Купянска Харьковской области, рассказал в Telegram-канале военный эксперт Андрей Марочко. С продвижением ВС РФ в Купянске положение противника в городе пошатнулось. Минобороны РФ не комментировало эти данные.
В Купянске наши передовые отряды дошли до парка имени Комсомола, находящегося на северной окраине города. Таким образом, положение противника в населенном пункте ухудшилось, — указал он.
Марочко подчеркнул, что оперативно-тактическая ситуация требует перегруппировки бойцов ВСУ. Однако нужное решение со стороны украинского руководства так и не было принято.
Ранее эксперт отмечал, что наиболее значительных успехов за прошедшую неделю ВС РФ добились на двух участках фронта на Купянском направлении, что позволило улучшить тактическое положение и создать серьезные проблемы для ВСУ. В частности, Марочко отметил занятие новых рубежей и позиций в лесу Малые Ровны. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.
Также подразделения Вооруженных сил РФ продвинулись к городу Константиновке в Донецкой Народной Республике и закрепились на его западных окраинах. Российские бойцы уже заняли позиции на двух улицах города — Бухарской и Вокзальной.