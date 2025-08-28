Стало известно о блокировке крупной группировки ВСУ в ДНР Эксперт Гагин: ВС России взяли под контроль силы ВСУ у водохранилища в ДНР

Силы российской армии блокировали крупную группировку ВСУ у водохранилища в Константиновке в Донецкой Народной Республике, сообщил ТАСС военный и политический эксперт из ДНР Ян Гагин. Из-за огневого контроля со стороны ВС РФ украинские военные не могут получать снабжение и покинуть позиции. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Ситуация у противника тяжелая, местами критическая. Дело в том, что к водохранилищу в городе наши силы прижали достаточно большую группировку противника. Она лишена на данный момент возможности снабжаться каким-то образом и по большому счету отступать даже некуда — за спиной у них само водохранилище, — поделился собеседник.

По словам эксперта, украинские военные не могут пересечь водоем вплавь, так как территория находится под постоянным контролем российских войск. Кроме того, контратака невозможна из-за отсутствия тылового обеспечения. Гагин отметил, что у блокированной группировки нет вариантов, кроме сдачи в плен или ликвидации.

Ранее, по данным военного эксперта Андрея Марочко, подразделения российской армии успешно продвинулись в районе Колодезей в ДНР. Они прорвали оборону ВСУ и продвинулись на один километр к Ставкам. Южнее войска также продвинулись к Дзержинскому. Минобороны информацию не комментировало.