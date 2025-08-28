День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 10:43

Стало известно о блокировке крупной группировки ВСУ в ДНР

Эксперт Гагин: ВС России взяли под контроль силы ВСУ у водохранилища в ДНР

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Силы российской армии блокировали крупную группировку ВСУ у водохранилища в Константиновке в Донецкой Народной Республике, сообщил ТАСС военный и политический эксперт из ДНР Ян Гагин. Из-за огневого контроля со стороны ВС РФ украинские военные не могут получать снабжение и покинуть позиции. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Ситуация у противника тяжелая, местами критическая. Дело в том, что к водохранилищу в городе наши силы прижали достаточно большую группировку противника. Она лишена на данный момент возможности снабжаться каким-то образом и по большому счету отступать даже некуда — за спиной у них само водохранилище, — поделился собеседник.

По словам эксперта, украинские военные не могут пересечь водоем вплавь, так как территория находится под постоянным контролем российских войск. Кроме того, контратака невозможна из-за отсутствия тылового обеспечения. Гагин отметил, что у блокированной группировки нет вариантов, кроме сдачи в плен или ликвидации.

Ранее, по данным военного эксперта Андрея Марочко, подразделения российской армии успешно продвинулись в районе Колодезей в ДНР. Они прорвали оборону ВСУ и продвинулись на один километр к Ставкам. Южнее войска также продвинулись к Дзержинскому. Минобороны информацию не комментировало.

ВСУ
ВС РФ
ДНР
окружение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Раскрыто, когда Баку и Ереван обсудят детали принятой в США декларации
Названы жаркие страны, куда можно долететь без пересадки в Стамбуле
Российских биатлонистов не допустили до квалификации Олимпиады-2026
В Совбезе России заявили о «ползучей натовизации» Австрии
Путин отреагировал на смерть Вышинского
Политолог рассказал, зачем Трамп проталкивает Киев в ЕС
В Роспотребнадзоре раскрыли, кому крайне важно привиться от гриппа
Российские военные освободили Нелеповку в ДНР
Школьники получили право на бесплатный проезд в крупном российском городе
Как научиться медитировать: советы для начинающих
«Левейшие пенальти»: легендарный футболист возмутился российским судейством
Пожар оставил нудистов без пути к спасению
США направили военные корабли к берегам латиноамериканской страны
Исполнителя хита Gangnam Style задержали в Южной Корее
Хулиган из Петербурга разбил окно в трамвае на 300 тысяч рублей
Психолог посоветовала чаще делать комплименты окружающим
Названа новая роль Венгрии на мировой арене
Пашинян после месячного молчания призвал католикоса всех армян уйти с поста
Пашинян: установление мира с Азербайджаном не решило все вопросы
Дальше
Самое популярное
ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Лунный календарь на сентябрь 2025: лучшие дни для всех дел
Общество

Лунный календарь на сентябрь 2025: лучшие дни для всех дел

Атака ВСУ на Самару 28 августа: что известно, есть ли погибшие и разрушения
Россия

Атака ВСУ на Самару 28 августа: что известно, есть ли погибшие и разрушения

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.