28 августа 2025 в 12:13

Российские военные освободили Нелеповку в ДНР

Российские военные освободили населенный пункт Нелеповка в Донецкой Народной Республике, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Операцию удалось осуществить благодаря действиям группировки войск «Южная».

В результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Нелеповка Донецкой Народной Республики, — сказано в сообщении.

Ранее военный и политический эксперт из ДНР Ян Гагин заявил, что силы российской армии блокировали крупную группировку ВСУ у водохранилища в Константиновке. Из-за огневого контроля со стороны ВС РФ украинские военные не могут получать снабжение и покинуть позиции, добавил он. Минобороны РФ информацию не комментировало.

До этого, по данным военного эксперта Андрея Марочко, подразделения российской армии успешно продвинулись в районе Колодезей в ДНР. Они прорвали оборону ВСУ и продвинулись на один километр к Ставкам. Южнее войска также продвинулись к Дзержинскому. Минобороны информацию также не комментировало.

