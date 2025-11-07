Поход за спичками обернулся для солдата ВСУ пленом Солдат ВСУ попал в плен после случайного выхода на позиции ВС РФ за спичками

Российские военнослужащие в ЛНР взяли в плен украинского солдата, который по ошибке вышел на их позиции, сообщил ТАСС командир разведывательного подразделения группировки войск «Запад» с позывным Харитон. Военнослужащий ВСУ искал спички, когда случайно приблизился к наблюдательному пункту.

Военнослужащий из боевого охранения подходит, говорит, к вам там пришли. Я говорю: «Заберите оружие и запустите». Заходит. «А можно у вас попросить спичек?» Я говорю: «Конечно». И мы понимаем, что этот человек не из российской армии, и он понимает, что он ошибся. Он говорит: «Ну ладно, ребята, я пошел, мне пора». «Да нет, ты уже пришел», — сказано в сообщении.

Этот инцидент произошел еще в 2023 году в районе Луганска. По словам командира с позывным Харитон, после данного случая бойцы взяли в плен и других военнослужащих ВСУ.

Ранее украинские военные добровольно сдались в плен в Красноармейске в ДНР, так как оказались покинуты командованием в окружении, передает пресс-служба Минобороны России. По словам одного из бойцов ВСУ, им приходилось прятаться в подвалах без еды, воды и боеприпасов.