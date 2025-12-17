Новый год-2026
17 декабря 2025 в 11:09

Появились кадры допроса грезившего о ГУР россиянина с признанием в шпионаже

Задержанный в Сочи россиянин передавал куратору из Украины координаты ПВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Задержанный житель Кубани сообщил во время допроса, что передавал куратору с Украины координаты российской противовоздушной обороны, передает РИА Новости. Он пояснил, что планировал выехать на Украину через Грузию, однако из-за долгов не смог пересечь границу и в итоге занялся подпольной деятельностью.

Вел подпольную деятельность, ездил из Абхазии в Краснодар, из Краснодара в Абхазию, передавал координаты ПВО, — рассказал задержанный.

Следствие установило, что отец и дочь по собственной инициативе вышли на контакт в Telegram с представителями украинской террористической структуры. Позже они начали собирать сведения о действующих российских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали отца и дочь, которые собирали информацию о ВС РФ и хотели уехать на Украину для вступления в военизированное формирование ГУР. Возбуждено несколько уголовных дел.

До этого в силовых структурах рассказали, что украинские вооруженные силы вербуют в свой состав иностранных наемников через социальную сеть TikTok. При этом они обещают по $5 тыс. (около 450 тысяч рублей) в месяц, а в итоге получается от силы $350–400 (примерно 30 тысяч рублей).

