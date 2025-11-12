МО опубликовало цитату «Сектора газа» после данных о наступлении в тумане

Минобороны РФ опубликовало картинку, на которой изображен военнослужащий с оружием в тумане на фоне сообщений о продвижении в Красноармейске (украинское название — Покровск) российских военных благодаря ограничению видимости из-за природных условий. Подпись к картинке содержит цитату из песни основанной в Воронеже рок-группы «Сектор газа» «Туман» 1995 года.

Но мы пройдем опасный путь через туман, — гласит подпись.

До этого стало известно, что десятки российских солдат передвигались в сильном тумане на въезде в Красноармейск. По словам украинских источников, близких к ситуации, в таких условиях беспилотники ВСУ неэффективны, а отсутствие воздушной разведки способствовало переброске российских подразделений в город.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков заявил, что колонна Вооруженных сил России в Красноармейске похожа на «жаждущих победы тигров». Так он прокомментировал опубликованное его коллегой Дмитрием Стешиным видео, на котором показана входящая в город и окутанная туманом колонна российских войск.