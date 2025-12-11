Наступление ВС РФ на Харьков 11 декабря: заруба под Купянском, бегство ВСУ

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 11 декабря 2025 года, как развивается заруба под Купянском и в районе Волчанска, правда ли ВСУ ударились в бегство, где «Герани» разнесли командный пункт?

Какова ситуация на Харьковском направлении в четверг, 11 декабря

Российские войска продвигаются в Вильче, Лимане и на Хатненском участке при поддержке авиации и расчетов тяжелых огнеметных систем; планомерно и эффективно нарушается логистика ВСУ; украинская сторона активных действий не предпринимала и сосредоточила усилия на удержании позиций, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«В восточной части Вильчи „Воины Севера“ заняли и зачистили порядка 20 домовладений, продвинувшись 400 м. В районе Лимана наши штурмовики продвинулись на юг и заняли шесть домовладений. За сутки продвижение составило до 350 м. На участке Меловое — Хатнее „северяне“ продолжают продвижение по лесопосадкам. За сутки общее продвижение составило до 450 м», — уточнил источник.

Ударом БПЛА «Герань-2» уничтожен командный пункт артиллерийского дивизиона 40-й артбригады в районе Подсреднего — подтверждены потери среди командного состава, ликвидирован командир батареи в звании капитана, утверждает канал.

«Отправились в пекло», «Командиры пошли в расход», «Под Харьковом настоящий ад», — пишут пользователи Сети.

«На Липцевском участке фронта без существенных изменений, противник активных действий не предпринимал», — заявили авторы.

Потери ВСУ в зоне ответственности Северной группировки войск в Харьковской области за сутки составили более трех десятков человек, вскрыты и уничтожены различные вооружения и техника, а также пять пунктов управления БПЛА и склад материальных средств, сообщил «Северный ветер».

«На Купянском направлении ВС РФ продвигаются в Петропавловке, ведут бои в районе Куриловки и Купянска-Узлового. Идут бои в районе Богуславки и Боровой. На Волчанском направлении российские войска наступают в Вильче и Лимане. На Великобурлукском участке есть продвижение в районе Мелового», — утверждает Telegram-канал WarGonzo.

По словам бывшего депутата Верховной рады Олега Царева, на Купянском фронте ВС РФ теснят ВСУ в Петропавловке, упорные бои идут в районе Куриловки, украинские войска опираются на Купянск-Узловой и наносят удары на восточном берегу Оскола, с запада ВСУ контратакуют в надежде деблокировать свои подразделения, на плацдарме в районе Мелового российская армия продвинулись на отдельных участках до 500 м.

«На Харьковском направлении ВС РФ продвигаются в Вильче, за сутки зачистили около 20 домов. В Лимане продвижение идет медленнее из-за большого числа дронов ВСУ. Наши штурмовики начали обход села с запада по лесам, выбили противника из нескольких опорников», — написал Царев в своем Telegram-канале.

Согласно публикации Telegram-канала «Группировка войск „ZАПАД“ | Новости», на Купянском направлении ВСУ пытаются контратаковать в районе Соболевки и Радьковки.

«В районе Богуславки продолжаются бои. Небольшие продвижения в сторону Новоплатоновки и Боровой. Бои продолжаются», — добавил источник.

Военный эксперт Геннадий Алехин утверждает, что российские войска продвигаются в Заосколье, прорвав оборону ВСУ у Петропавловки, украинские формирования ударились в бегство южнее Кучеровки.

«Основные бои идут у Купянска-Узлового, сейчас это самый укрепленный оборонительный узел противника на этом участке фронта», — заявил источник.

На Волчанском участке основные места боев — Вильча и Лиман, где ВСУ «яростно сопротивляются», добавил Алехин.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

